Москва, 5 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Две компании объявили в России об отзыве на ремонт своих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Так, отзыву подлежат 19 автомобилей BMW 3-series (серия E46), реализованных в период с апреля 1998 года по май 2000 год. Причиной отзыва стали подушки безопасности.

В сообщении ведомство сказано, что существует вероять разгерметизации газогенератора надувной подушки безопасности водителя, из-за которого в топливо газогенератора может попасть влага. Это может привести к том, что при срабатывании подушек безопасности во время ДТП в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление, а в худшем случае газогенератор может взорваться, вследствие чего металлические детали могут причинить травмы.

Также отзыву подлежат 20 автомобилей Porsche Taycan (Y1A) Panamera (тип 971), реализованных в период с 2 февраля 2021 года.

«Причины отзыва транспортных средств: в подвеске правого переднего колеса соответствующих автомобилей мог быть установлен нижний рычаг, несоответствующий требуемым спецификациям. В этом случае возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении», — говорится в сообщении.

Ранее появились шпионские фотографии BMW 2-Series Active Tourer нового поколения, который будет представлен до конца текущего года.

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