Токио, 5 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. У персонажей ролевой игры Final Fantasy XVI будет «обширное дерево навыков». Об этом 5 октября сообщает издание Game Informer.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy

Глава разработки Final Fantasy XVI Наоки Йошида также подтвердил, что сценарий для игры уже полностью написан. Сейчас команда разработчиков работает над проработкой побочных сюжетных заданий и трёхмерных моделей персонажей.

Добавим, что Final Fantasy XVI была анонсирована в сентябре 2020 года. Дата релиза игры пока держится в секрете.