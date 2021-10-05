Тбилиси, 5 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии в сентябре в годовом исчислении составил 12,3%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 4 октября на сайте организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Сообщается, что больше всего в Грузии при сравнении цен с сентябрём 2020 года на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем повысились на 15,9%, что увеличило уровень инфляции за месяц на пять процентных пунктов. Масла и жиры подорожали на 40,7%, а овощи на 38,2%.

Цены на транспортные услуги в стране в среднем выросли на 20,3%, на мебель и бытовую технику — на 12,5%, на услуги ЖКХ — на 11,8%, а на лечение — на 9,2%.

Напомним, в Грузии с марта 2021 года уровень годовой инфляции не опускается ниже 7%. При этом планируемый показатель на текущий год составляет 3%.