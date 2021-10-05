Ханты-Мансийск, 5 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 186 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (57 случаев), сообщает 5 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 187 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 5 октября в Югре зарегистрировано 76 113 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 72 289 человек, 1106 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).