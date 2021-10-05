Челябинск, 5 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Челябинской области 4 октября зафиксировали смерть ещё 27 пациентов от COVID-19. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе скончался от этой болезни уже 3521 человек. Всего же выявили 99 487 носителей коронавируса. Из них вылечились 84 283 гражданина.

Больных COVID-19 насчитывается 10 371 человек. Эта цифра продолжает расти.