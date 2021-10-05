Сакраменто, США, 5 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в округе Ориндж американского штата Калифорния из-за крупного разлива около побережья нефти ввел губернатор региона Гэвин Ньюсом. Об этом 5 октября говорится в заявлении на сайте офиса губернатора.

Pixabay.com Нефтяное пятно

«Стремясь защитить здоровье населения и окружающую среду, губернатор Гэвин Ньюсом … объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж, чтобы поддержать экстренное реагирование на разлив нефти у побережья Хантингтон-Бич», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, согласно постановлению Ньюсома, властями Калифорнии для проведения работ по ликвидации нефтяного пятна будут направлены для сотрудничества с береговой службой США специалисты из департамента по охране рыбных ресурсов и дикой природы, а также из управления по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что в результате прорыва на нефтепроводе в американском штате Калифорния произошла утечка свыше 3 тыс. баррелей нефти в Тихий океан.