Ташкент, , 10:37 — REGNUM Президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов 5 октября провели встречу в узком формате, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Гурбангулы Бердымухамедов Turkmenistan.gov.tm

«Каждая наша встреча — историческое и знаковое событие. Все достигнутые договоренности воплотились в жизнь и служат нашим народам», — сказал в ходе встречи Мирзиёев.

По его словам, сегодня будет хорошая возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего партнерства, определить новые «точки роста» на долгосрочную перспективу.

«Ваш визит позволит расширить взаимодействие на региональных и международных площадках», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В свою очередь, президент Туркмении подчеркнул высокий уровень взаимоотношений двух государств.

«Узбекистан — наш близкий сосед и стратегический партнер. За последние годы наше сотрудничество динамично развивается. Оно отражено и в политике, и торгово-экономической, и культурно-гуманитарной сферах», — сказал Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что «мы поддерживаем друг друга по региональным и международным вопросам, так как наши цели одинаковы».

«В ходе встречи главы государств дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений, основанных на принципах многовековой дружбы, добрососедства, стратегического партнерства, взаимного доверия и поддержки», — сообщает пресс-служба.