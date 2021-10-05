Париж, 5 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что готов уйти из команды. Об этом 5 октября сообщает Goal.

Кирилл Венедиктов. soccer.ru Калиан Мбаппе

«Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти», — сказал Мбаппе.

Он добавил, что в последнее время его часто стали обвинять в эгоизме. По его словам, он почувствовал, что начинает становиться проблемой для команды.

Мбаппе отметил, что обсуждал эту ситуацию с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.

Напомним, в составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году. На Евро-2020 команда проиграла в 1/8 финала команде Швейцарии, а Мбаппе не реализовал послематчевый пенальти.