Москва, 5 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Москве опубликовали проект решения о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Сити-Север», расположенные в Пресненском районе. Об этом сообщил 5 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Под комплексное развитие по проекту «Индустриальные кварталы» попадёт участок бывшей промзоны общей площадью почти 4,6 га, — рассказал Ефимов. — В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 130 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 5,4 млрд рублей в год».

Он отметил, что после редевелопмента территории должно появиться около 11 тысяч новых рабочих мест.

Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, на месте бывшей промзоны планируется возвести 580 тыс. кв. метров. Две трети площадей займут коммерческие помещения и офисы. Также планируется возвести учебный центр и апартаменты.