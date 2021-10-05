Брянск, 5 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Брянской области 5 октября выявлено 260 новых носителей коронавируса — на 11 больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 384 теста. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Лекарства от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 66 721 жителя. Выздоровели 61 668 человек, в том числе 141 выписан за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, кончались 1 503 пациента.

С начала пандемии в регионе выполнено 812 764 исследования на коронавирус.