Москва, 5 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Причина рекордных цен на газ — в недальновидности лидеров стран Европы, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

"Причина рекордных цен на газ: недальновидность европейских лидеров, шедших на поводу у своих заокеанских хозяев и не желающих видеть очевидную пользу сотрудничества, а не конфронтации с Россией», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Скупой, слепой и глухой платит дважды, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября вновь побила рекорд и почти достигла $1250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Накануне после преодоления рекордной отметки в $1200 за 1 тыс. куб. м цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

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