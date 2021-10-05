Ташкент, 5 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Узбекистане доля детей, проживающих в интернатных учреждениях, составляет 255 на 100 тысяч детского населения, что вдвое превышает средний мировой показатель, сообщает Podrobno.uz.

Ученики интерната

Журналисты издания отмечают, что наибольшая доля детей, оставшихся без попечения родителей, приходится на возраст от 7 до 17 лет.

«При этом становится все больше воспитанников интернатов моложе двух лет», — говорится в публикации.

В 2018 году, отмечают журналисты издания, в различных типах интернатных учреждений проживали 26 532 ребенка, большинство из которых составляли дети с инвалидностью.

В публикации подчеркивается, что более свежих данных по этому вопросу пока не обнародовано.