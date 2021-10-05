Уфа, 5 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Главу сельсовета в Башкирии заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Kiwiev Коррупция

В ходе проверки администрации Таптыковского сельсовета, сотрудники прокуратуры установили, что в 2019—2020 годах глава сельского поселения в отсутствии нормативного правового акта, который регулирует денежное содержание выборного должностного лица, каждый месяц издавал незаконные распоряжения о начислении себе матпомощи в размере от 23 до 133 тысяч рублей.

«Всего за два года должностное лицо сельского поселения получил не предусмотренные фондом оплаты труда средства более 1 млн 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе суд изъял имущество экс-начальника отдела ГИБДД Башкирии.