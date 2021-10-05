Сеул, 5 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Каждый четвертый житель Южной Кореи считает, что Южной Корее и КНДР необходимо объединиться. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института по изучению проблем мира и объединения (IPUS).

Две Кореи

Согласно результатам опроса, проведённого с 10 июля по 4 августа среди 1200 человек, 44,6% респондентов считают объединение двух стран необходимым, что является самым низким показателем с 2007 года. 24,9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

1,3% участников опроса предполагают, что страны смогут объединиться в ближайшие пять лет, 7,9% — в ближайшие десять лет. По сравнению с 2018 годом показатели сократились на 5% и 17,8%.

Между тем, 25,2% респондентов считают, что на объединение Севера и Юга потребуется более 30 лет, 25,6% — считают, что объединение невозможно.

34,4% участников опроса довольны нынешней политиков правительства в отношении КНДР, что в два раза меньше, чем в 2018 году.