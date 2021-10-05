Ярославль, 5 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Ярославле 4 октября было решено отменить подготовку к общественным слушаниям по благоустройству территории памятника природы регионального значения «Павловский парк». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала общественный активист Елена Богданова.

Yarnews.net Рисунок из проекта благоустройства Павловской рощи

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Елена Богданова обратилась в ФСБ в связи с проектом благоустройства памятника природы «Павловская роща». Она просила провести проверку возможного конфликта интересов депутата муниципалитета Романа Галагаева, который возглавляет ООО «Золотое кольцо», ведущее строительство дома рядом с рощей, и входящего в оргкомитет слушаний.

Елена Богданова считает, что отмена слушаний вызвана как раз её обращением.

«Как я поняла они подумали, что эти обсуждения будут отменены из-за нарушений. Поэтому они решили отменить эту начавшуюся процедуру и разместят всё заново, с новой документацией. Вчера нам сказали, что уже подготовлен третий комплект. Я думаю, что они поняли, что очень много негатива и они не готовы к этому. К тому же приказ 999 Минприроды определяет, что эти обсуждения могут быть в форме голосования и как я вчера слышала, предполагается такая форма проведения общественных обсуждений», — рассказала корреспонденту ИА REGNUMЕлена Богданова.

Однако директор центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования Ярославской области Евгений Чуркин заверил корреспондента ИА REGNUM в том, что ни с какими нарушениями отмена обсуждений не связана.

«Насколько я знаю, там изменилось законодательство по проведению подобных мероприятий. Суть остаётся прежней, просто по-другому это будет называться. Это чисто технический процесс и ни с какими другими факторами он не связан», — рассказал Евгений Чуркин.

Общественное обсуждение благоустройства должно было состояться 12 октября в здании администрации Дзержинского района. До этого с 22 сентября по 22 октября 2021 года районные власти собирали предложения и замечания к проекту. Дата новых обсуждений пока неизвестна.