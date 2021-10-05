В Ярославле отменили обсуждение благоустройства Павловской рощи
Ярославль, 5 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Ярославле 4 октября было решено отменить подготовку к общественным слушаниям по благоустройству территории памятника природы регионального значения «Павловский парк». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала общественный активист Елена Богданова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Елена Богданова обратилась в ФСБ в связи с проектом благоустройства памятника природы «Павловская роща». Она просила провести проверку возможного конфликта интересов депутата муниципалитета Романа Галагаева, который возглавляет ООО «Золотое кольцо», ведущее строительство дома рядом с рощей, и входящего в оргкомитет слушаний.
Елена Богданова считает, что отмена слушаний вызвана как раз её обращением.
Однако директор центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования Ярославской области Евгений Чуркин заверил корреспондента ИА REGNUM в том, что ни с какими нарушениями отмена обсуждений не связана.
Общественное обсуждение благоустройства должно было состояться 12 октября в здании администрации Дзержинского района. До этого с 22 сентября по 22 октября 2021 года районные власти собирали предложения и замечания к проекту. Дата новых обсуждений пока неизвестна.