Москва, 5 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Прошедшая 4 октября торговая сессия стала для рубля позитивной — российская валюта продолжает укрепляться. День закрылся для рубля на отметках в 72,42 руб./доллар и 84,17 — за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«На фоне падения американского и европейского фондового рынка рубль и российский рынок пока что смотрятся очень хорошо — индекс РТС продолжает обновлять многолетние максимумы за счет роста «голубых фишек» — Сбера, «Лукойла» и в первую очередь Газпрома.

Драйвером роста для рубля продолжает оставаться высокая цена на все энергоносители — от газа, который также переписывает максимумы на спотовых рынках, до угля.

Нефть пробила отметку в $82 за баррель впервые за три года, цены на газ остаются в районе $1200 за тысячу кубометров, уголь на китайской бирже до сих пор стоит больше $200 за тонну.

Также на руку рублю предполагаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце октября — до тех пор, пока ведущие экономики мира не объявили о скором росте ставок, рубль будет оставаться интересным инструментов для кэрри-трейда.

В фокусе инвесторов сегодня будет объявление размера валютных интервенций от Минфина. По опросу аналитиков, скупка валюты может быть расширена до 16,7 млрд рублей вместо 14,9 млрд рублей.

Также трейдеры будут ждать дальнейшего развития событий в США и Китае, а в России — следить за новостями относительно новой волны пандемии.

Предполагаемый коридор движения на сегодня, 5 октября, составляет 72,30−73,00 рубля за доллар и 84,00−84,90 рубля за евро», — считает эксперт.

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