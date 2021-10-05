Москва, 5 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Правительство РФ направляет 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов РФ, уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Так, например, Воронежская область получит 138 млн рублей, Тверская область — 66,3 млн рублей, Кабардино-Балкария — 63,9 млн рублей, Костромская область — 60,9 млн рублей, Свердловская область — 60,5 млн рублей, Оренбургская область — 45,6 млн рублей, Брянская область — 42,5 млн рублей.

Забайкальский край на эти цели получит 41,2 млн рублей, Новосибирская область — 39,6 млн рублей, Ингушетия — 33,9 млн рублей.

«Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — сказала Абрамченко.

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