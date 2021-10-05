Казань, 5 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Казанские учителя смогут получить гранты для обучения в ведущих российских и зарубежных университетах. Соответствующую программу поддержки педагогических и управленческих кадров городских школ одобрил мэр Ильсур Метшин. Об этом он заявил на встрече с представителями городской ассоциации молодых педагогов в Национальной библиотеке РТ накануне Дня учителя.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

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Победители смогут пройти стажировку в ведущих российских и зарубежных образовательных организациях, а также обучение на международных образовательных онлайн-платформах. В Казани специально для учителей появиться аналог проекта Made in Kazan.

Со слов директора международной школы Казани Нияза Гафиятуллина, в Татарии уже реализуется подобная программа под названием «Алгарыш», но на всю республику выделяется около 5−6 мест, а талантливых учителей намного больше.

Так, по решению мэра Казани Ильсура Метшина 100 самых активных начинающих преподавателей планируют наградить сертификатами по 15 тыс. рублей на дополнительное обучение на платформе Coursera, где занятия проводят преподаватели ведущих вузов мира. Также для казанских учителей организуют обучающие онлайн и офлайн-курсы от ведущих специалистов в сфере образования.

Кроме этого, городские власти пообещали педагогам детально проработать вопрос оказания помощи с приобретением недвижимости. Метшин поручил детально разобрать и другие возможные меры поддержки, например, предусмотреть скидки на посещение культурных и спортивных мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на гранты учителям направлено в 2021 году 7,8 млн рублей. Педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников полагается поощрение в размере 25 тыс. рублей. Учителям, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады для учащихся 7 — 11 классов и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников выплатят по 15 тыс. рублей. По пять тыс. рублей — педагогам, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов, республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарии.

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