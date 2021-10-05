Тбилиси, 5 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В грузинском городе Рустави произошёл взрыв на металлургическом заводе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

(сс)GDJ Взрыв

По информации журналистов, в результате взрыва погиб мужчина в возрасте до 60лет. Также есть один пострадавший. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии, по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности труда.

Стоит отметить, что в 2018 году на металлургическом заводе в Рустави также произошёл взрыв. Тогда пострадали пять человек, которые там работали.