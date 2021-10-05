Ломоносов, Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Петербурге задержали пожилого мужчину, совершившего преступление в отношении малолетней девочки более двух десятилетий назад. В октябре 1997 года в подвале дома в центре города он надругался над десятилетней школьницей. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Педофил

Преступление против половой неприкосновенности ребёнка произошло 23 октября 1997 года в Центральном районе Санкт-Петербурга в подвале дома 49 по улице Салтыкова-Щедрина (ныне Кирочная улица). На тот момент 44-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

31 октября 1997 года по данному факту прокуратурой Центрального района Петербурга было возбуждено уголовное дело, а спустя почти 24 года — 4 октября 2021 года — около семи часов утра у дома 14 по Транспортному переулку в городе Ломоносов (входит в состав Санкт-Петербурга) в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска ГУ МВД России по подозрению в совершении этого преступления был задержан разыскиваемый злоумышленник.

Как стало известно ИА REGNUM, им оказался уважаемый в спортивных кругах тренер по спортивным танцам Евгений Г. Он уже дал признательные показания и в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.