Джакарта, 5 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо гордится ракетной системой залпового огня Astros II MK 6 AV, принадлежащей индонезийской армии, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства был поражен мощностью ракетной системы бразильской компании Avibras Aerospacial. С 2014 года Индонезия импортировала почти 60 таких ракетных систем.

«У нас уже есть 56 ракетных систем. Эти ракеты могут достигать 39 километров», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо упомянул о трансформации современной системы обороны на церемонии празднования 76-й годовщины создания национальных вооруженных сил.