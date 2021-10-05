Москва, 5 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. С сентября 2020 года в Москве появилось еще 1,7 тыс. новых точек доступа к городскому Wi-Fi. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Андрей Грук ИА Красная Весна Wi-Fi

«Сегодня московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тысячи точек доступа. С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации», — сказала Сергунина.

Вице-мэр отметила, что бесплатным Wi-Fi оснащены уже более 600 учреждений культуры. Например, точки доступа установлены в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко», Московском драматическом театре «Модернъ», Московском музыкальном театре для детей и молодежи «Экспромт».