Ярославль, 5 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует увеличить оклады водителям комбинированных дорожных машин, задействованных в уборке города, а также разнорабочим. Об этом на общегородском совещании рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

City-yaroslavl.ru Зимняя уборка

Представитель ОНФ Анатолий Упадышев обратил внимание на то, что предстоящей зимой у города опять может не хватить рабочих для уборки улиц.

«Хотелось бы к департаменту городского хозяйства обратиться, чтобы проработали вопрос по поводу разнорабочих, которые выполняли ручную уборку. Очень много мест в городе, которые требуют внимание так называемых «ручников». Это и пешеходные переходы, и остановочные комплексы. По опыту предыдущих зимних периодов их не хватало. Хотелось бы на это обратить внимание», — сказал Упадышев.

На это директор департамента ответил, что мэрия планирует повысить оклады как разнорабочим, так и водителям снегоуборочных машин.

«Мы на сегодняшний день подготовили постановление мэрии, оно уже направлено в департамент финансов на рассмотрение. Буквально в ближайшие дни мы его запустим в работу, и оно начнет действовать в текущем году. Отдельным постановлением предусмотрены «окладные вилки». Уровень оплаты труда водителем КДМ и разнорабочих должен соответствовать рыночной цене», — заявил директор ДГХ Ярослав Овачров.

Напомним, уборкой города по муниципальному заданию занимается МБУ «Горзеленхозстрой».