Москва, 5 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. 4 октября нефть марки Brent впервые за три года превысила отметку $81 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Более того, котировки вплотную подошли к уровню $82 и сохраняют восходящий уклон на сегодняшних торгах, расположившись в зоне $81,50.

Драйвером скачка Brent к новым долгосрочным вершинам стала рекомендация технического комитета ОПЕК+ оставить параметры сделки без изменений в ноябре. Иными словами, в следующем месяце альянс будет наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в день.

Столь бурная реакция рынка обусловлена, прежде всего, тем, что, ссылаясь на агрессивное удорожание газа, многие прогнозировали более энергичное увеличение производства нефти, на 800 тыс. баррелей.

Более того, с оглядкой на кампанию по вакцинации, экспортеры ОПЕК+ повысили свой прогноз спроса на нефть в 2022 году почти на 1 млн баррелей в день, до 4,2 млн баррелей. Нисходящая коррекция доллара по всему спектру рынка тоже внесла свою лепту в укрепление Brent.

Теперь вопрос в том, смогут ли цены продолжить восхождение. В краткосрочной перспективе котировки могут забуксовать, учитывая преобладающий негатив на фондовых площадках.

Однако в целом шансы на движение к новым максимумам высоки, учитывая, что взрывной рост цен на газ провоцирует переход на черное золото», — считает эксперт.

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