Екатеринбург, 5 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Арбитраж Свердловской области получил банкротный иск, адресованный ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», которое занимается производством литейно-машиностроительного оборудования. Заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от АО «Газпром газораспределение Челябинск» поступил 1 октября 2021 года. Сумма претензий пока не сообщается.

Подаче банкротного заявления предшествовал финансовый спор. В конце августа 2021 года суд удовлетворил иск поставщика газа, взыскав с завода долг в размере 169 тыс. рублей. И это не единственный спор между сторонами, который выиграло АО.

Помимо этого, в июле 2021 года рассматривались схожие банкротные претензии к заводу от компании «Промышленные технологии», которая предъявила требование на 1,2 млн рублей, но к дате слушаний оно было погашено, и во введении наблюдения суд отказал.