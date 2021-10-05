Владивосток, 5 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Приморье присоединилось к федеральному проекту, который реализуется в рамках нацпроекта «Образование», «Билет в будущее» — в нём участвуют уже 75 школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе краевого правительства.

(сс) geralt Взгляд в будущее

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В профориентационных занятиях будут задействованы более 2 тыс. учеников, а в общем в проекте примут участие до 4 тыс.школьников.

Проект «Билет в будущее» реализуется с 1 октября по 30 ноября. Школьники смогут поучаствовать во всероссийском профориентационном уроке, посетить мультимедийные выставки-практикумы, познакомиться с различными специальностями через увлекательные игры, мастер-классы и квесты, а также устроить настоящий тест-драйв многих самых интересных, перспективных, полезных и неординарных профессий.

Так, участники проекта смогут пройти профориентационные пробы на значимых образовательных площадках Приморья. Для участия в «Билете будущего» уже заявились Дальневосточный Федеральный университет, Дальневосточный технический колледж в Уссурийске, Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж, Кавалеровский многопрофильный колледж и другие партнёры.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Образование» реализуется система «Билет в будущее» для учеников 6−11 классов, которая позволяет ежегодно 100 тысячам подростков получить рекомендации по индивидуальной образовательной траектории. При вузах уже открыто порядка 30-ти «Домов научной коллаборации», в которых ученики школ знакомятся с работой ученых, получая опыт совместной деятельности в научных исследованиях.