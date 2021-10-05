Биробиджан, 5 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Еврейской АО температура воздуха ещё не опустилась до отметки, когда положено давать отопление, но запуск тепла уже начался. Отопительный сезон стартовал в Биробиджанском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

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«Отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура становится ниже восьми градусов тепла на протяжении как минимум пяти дней. В данный момент на территории области такого показателя ещё не было, но отопительный сезон решено не задерживать», — отметил начальник областного департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Петренко.

Он обещал, что 6 октября тепло дадут в Смидовичском районе, а также в Облученском и Бирском городских поселениях. По словам Владимира Петренко, все системы жилищно-коммунального хозяйства прошли подготовку в полном объёме и готовы к запуску отопления. К началу отопительного сезона Еврейская автономная область готова на 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Еврейская автономия получила из федерального бюджета средства на ликвидацию последствий паводка и подготовку к отопительному сезону. В 2018 и 2019 годах этот процесс начинался с опозданием.