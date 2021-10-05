София, 5 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Национальный профсоюз водителей такси Болгарии (НПТ) запланировал проведение масштабной забастовки, которая может парализовать работу одной из самых популярных транспортных отраслей страны. Об этом сообщает Болгарское радио.

Nathan Keirn Протест

Как подчеркнули организаторы акции, конечной целью протестных мероприятий является отставка руководителя Агентства автомобильной администрации при минтрансе Болгарии Бойко Рановского.

«София отказалась гарантировать таксистам дополнительные страховые и социальные выплаты в условиях падения жизненного уровня болгар, поэтому мы решили взять ситуацию в свои руки», — говорится в заявлении НПТ.

По словам профсоюзных лидеров, сегодня каждый второй водитель такси в стране не может оплачивать дорогостоящую лицензию. При этом ранее, согласно распоряжению Б. Рановского, система нерегулярных автоперевозок в Болгарии была лишена соответствующего бюджетного финансирования.

Напомним, в Болгарии частные такси имеют официальный статус транспортного агента. Для получения соответствующего разрешения на работу владельцу автомобиля необходимо оформить договор с государством и ежемесячно платить до трети своего дохода за так называемую «трудовую карту». Традиционно на Балканах нерегулярные перевозки приносят в государственную казну около 40% всех соответствующих отраслевых сборов.