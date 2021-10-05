Киров, 5 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. После пожара в одной из палат корпуса инфекционной больнице в Кирове, в котором погибли двое пациентов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Кировской области.

piratafilms Больничная палата

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты управления, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем одним из погибших пациентов, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел 5 октября около 2 часов ночи в одной из палат на первом этаже двухэтажного 5-го корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя. В результате погибли 66-летний и 82-летний мужчины. В момент возгорания в корпусе находились 43 пациента в тяжелом и средней тяжести состоянии. Все они были оперативно эвакуированы в другие медицинские учреждения.

По данным минздрава Кировской области, в настоящее время в корпусе проводятся восстановительные работы, он вернется в строй в течение суток.

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