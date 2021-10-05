Вашингтон, 5 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье RTR Vehicles в сотрудничестве с компанией Ford представило ограниченную серию Mustang RTR Series 1 2021 модельного года. Об этом сообщается на канале RTR Vehicles в YouTube.

RTR Vehicles Ford Mustang RTR Series 1

Тираж модели составил всего 500 экземпляров. Mustang RTR Series 1 получил изменения экстерьера и некоторые технические улучшения.

Так, Mustang обзавелся новой радиаторной решеткой, комплектом светодиодных ДХО, новым спойлером, эксклюзивными рокерами, сплиттерами на корме, диффузором, откидной крышкой для заднего крыла и эмблемой RTR.

Спереди модели установлены колеса 19×9,5, а сзади — 19×10 Ford Performance. Кроме того, модель получила колпачки RTR на диски.

RTR Series 1 получил алюминиевые распорки опоры стойки амортизатора и пакет Track Handling Pack.

Напомним, компания RTR Vehicles была основана в 2009 году американским гонщиком и профессиональным дрифтером Воном Гиттином-младшим.

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