Москва, 5 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня видов деятельности, разрешённых на территории опережающего развития (ТОР) «Емва» в Коми. Об этом 5 октября сообщает сайт правительства России.

Titangroup.ru Лесозаготовка

ТОР получит разрешение на деятельность, связанную с лесозаготовками и лесоводством, что позволит построить новый деревообрабатывающий завод и лесопитомник для хвойных пород деревьев.

Объём инвестиций в данные проекты превысит 370 млн рублей. Также в правительстве отметили важность создания новых 40 рабочих мест в моногороде Емва.