Оренбург, 5 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассматривает дело о страховых выплатах из-за заражения врача на рабочем месте коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Центрального райсуда города.

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Врач анестезиолог-реаниматолог перинатального центра областной больницы подала иск в суд к клинике и Фонду социального страхования РФ о признании незаконным решения врачебной комиссии. Медик требует страховой выплаты.

Истец заявила, что в ноябре 2020 года в время работы в Перинатальном центре контактировала с пациентами с подозрением на COVID-19. 12 ноября врач отработала 12-часовую смену в ковидном госпитале, а на следующий день почувствовала себя плохо, вызвала врача, поставили диагноз ОРВИ. Однако 23 ноября была диагностирована новая коронавирусная инфекция, результат теста ПЦР оказался положительным.

Женщина неоднократно подавала документы на страховые выплаты, полагая, что они ей положены, так как заражение произошло на рабочем месте. В апреле анестезиолог получила решение комиссии о том, что данный случай не попадает под президентский указ о страховых выплатах.