Москва, 5 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Москве зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС или во Дворцах бракосочетания, но и на оригинальной площадке. В городе открыто более 35 необычных площадок, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) DaviPeixoto Кольца. Брак. Свадьба

С момента запуска проекта «Новые адреса счастья» в Москве количество мест для бракосочетания увеличилось в два раза. В прошедшие выходные (2−3 октября) поженилась на необычной площадке 20-тысячная пара.

В топ-5 самых популярных мест для свадьбы вошли особняк «Роял», в 2021 году там поженились более 1300 пар. На втором месте — особняк Спиридонова (свыше 1280 пар), на третьем — особняк на Волхонке (более 1220 пар), а также башня «Око» (свыше 1000 пар) и храм Матроны Московской (более 950 свадеб).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начала работать новая площадка для регистрации брака — усадьба Васильчиковых (конец XIX века).

Читайте подробнее: В Москве пожениться теперь можно в усадьбе Васильчиковых