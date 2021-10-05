Тегеран, 5 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. 4 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна определенно продолжит ядерные переговоры, однако сначала Тегеран должен пересмотреть предыдущие шесть раундов переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о связях между Ираном и Азербайджанской Республикой, Хатибзаде заявил, что отношения Тегерана и Баку развиваются на разных уровнях, отметив, что эти связи не нуждаются в прискорбных заявлениях. При этом он подчеркнул, что официальные лица Азербайджана должны должны надлежащим образом обращаться с иранскими гражданами.

Что касается соображений Тегерана относительно связей с Баку, Хатибзаде отметил, что азербайджанские власти не должны позволять, чтобы их территория эксплуатировалась третьей стороной.

Отвечая на вопрос о заявлении министра иностранных делХоссейна Амирабдоллахиана о том, что США могут освободить заблокированные активы Ирана, чтобы продемонстрировать добросовестность в переговорах по возобновлению СВПД, иранский дипломат подчеркнул: «Вашингтон должен продемонстрировать, что его подходы и действия изменились».

«Они не могут блокировать средства Ирана и делать заявления на стороне истца», — заявил он, отметив, что США могли бы проявить добрую волю различными способами, в том числе освободить замороженные активы.