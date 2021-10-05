Балашовский район, Саратовская область, 5 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Балашовском районе Саратовской области ночью 5 октября при пожаре погибли мужчина и женщина. По факту происшествия организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

hansbenn Пожар

По предварительным данным, 5 октября около 00:30 (местное время) в селе Старый Хопер Балашовского района произошло возгорание частного домовладения. После тушения огня в помещении кухни обнаружили тело мужчины, в жилой комнате — тело женщины со следами значительного термического воздействия. По версии следствия, погибли хозяин дома и его сожительница.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на телах умерших не обнаружено. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в помещении пристройки дома. Причины возникновения пожара, а также смерти мужчины и женщины установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 22 сентября в селе Святославка Самойловского района при пожаре в частном доме погибли муж с женой.

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