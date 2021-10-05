Сан-Паулу, Бразилия, 5 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Футболист бразильского клуба «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро арестован за нападение на главного арбитра матча. Об этом 5 октября сообщает ESPN.

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Инцидент произошёл в матче второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул между «СК Сан-Паулу» и «Гуарани».

Рибейро напал на арбитра Родриго Кривелларо и нанёс ему удар ногой в области шеи. Рефери потерял сознание, после чего его доставили в больницу. Матч был приостановлен.

Отмечается, что действия Рибейро расцениваются как покушение на убийство. В настоящее время спортсмен находится в отделении полиции.