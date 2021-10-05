Москва, 5 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. На юге Москвы в результате пожара погибли женщина 1980 года рождения и её дочь. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Tammy Sue Пожар

Происшествие случилось в одном из домов, расположенных по Сумскому проезду в районе Чертаново Северное. Ночью 5 октября произошло возгорание, в результате которого погибли женщина и её дочь. Ещё одна девочка 2017 года рождения и пожилая женщина с признаками отравления доставлены в больницу, им оказывается помощь.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Среди версий, которые рассматривает следствие, есть предположение о неисправной электропроводке.