Рязань, 5 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Лекарства для пациентов с онкозаболеваниями, которые до этого момента в России не выпускались, начнут производить в Рязанской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фармакология

Документ в формате СПИК 2.0 оформили на площадке VI ежегодного форума «Биотехмед», который проходит в Геленджике при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства здравоохранения России и Госкорпорации «Ростех». Инвестпроект оценивается 3,6 млрд рублей, будет создано более 140 рабочих мест.

«СПИК 2.0 — это реальный прорыв в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Это возможности для дальнейшего развития фармацевтической промышленности в Рязанской области. Сегодня в России с учётом пандемии на развитие фармацевтической промышленности обращается серьёзное внимание, есть соответствующие долгосрочные концепции и стратегии. И Рязанская область теперь займёт там очень достойное место. В целом портфель инвестпроектов в фармпроизводстве Рязанской области составляет сегодня порядка 20 млрд рублей. Это дополнительные вливания в нашу экономику и новые рабочие места в регионе», — отметил губернатор Николай Любимов.

В июле 2021 года подписано соглашение о создании фармацевтического кластера в Рязанской области, в который вошли 11 профильных предприятий и три ведущих образовательных учреждения региона.