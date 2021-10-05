Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Иностранные дипломаты, аккредитованные в Грузии, направили в адрес министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани коллективное письмо, комментируя скандал со слежкой за священниками Грузинской православной церкви (ГПЦ). Об этом в соцсети в Twitter сообщил посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.

Карл Харцель

Он опубликовал копию письма. В нём дипломаты прокомментировали сообщения, что среди записей разговоров священников якобы есть и те, которые сделаны во время их бесед с иностранными послами.

«От имени дипломатического корпуса выражается серьёзная обеспокоенность по поводу недавних сообщений о прослушке телефонных разговоров со стороны служб безопасности, что полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и наносит ущерб нормальной дипломатической работе в Грузии», — говорится в документе.

Список дипломатов, которые подписали письмо, Харцель не обнародовал.

Напомним, в сентябре в интернет были выложены тысячи аудиозаписей якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. Среди записей есть разговоры с иностранными дипломатами. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.

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