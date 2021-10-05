Саранск, 5 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. По материалам управления ФСБ России по Мордовии в отношении фактического руководителя и председателя правления АО «КС Банк» Владимира Грибанова возбуждено уголовное дело по статье о фальсификации финансовых отчетов и документов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

По версии следствия, с января 2019 года по август 2021 года группа из числа руководителей банка по предварительному сговору вносили в отчетность для Центробанка России недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка. Это привело к отзыву лицензии кредитной организации и назначению временной администрации для управления банком.

По уголовному делу проведены обыски в банке, организациях и по другим адресам. Изъята документация, которая в настоящее время изучается следствием.

Глава банка задержан, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего и установления возможных соучастников.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО «КС Банк» (Саранск). Решение принято в связи с тем, что банк занижал величину необходимых резервов для искусственного улучшения финансовых показателей, нарушая федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. По величине активов «КС Банк» занимал 176-е место в банковской системе РФ.

В сентябре арбитражный суд Мордовии принял к рассмотрению иск Центробанка о признании «КС Банка» банкротом.

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