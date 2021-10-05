Якутск, 5 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Деятельность лизинговой компании Якутии бесполезна в том виде, в котором она функционирует сейчас. Об этом заявил депутат республики Виктор Фёдоров на заседании пресс-клуба Госсобрания региона, посвящённому развитию малой авиации, 5 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sean MacEntee Авиаперевозки

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«Республиканская лизинговая компания, мы туда вылили полмиллиарда рублей, ещё федералы дали. Уставной капитал — 2 млрд рублей, но его используют на 10%. Покупают что-то для производства в Якутии. Но у нас никакого производства нет, а транспорт нельзя туда включить. Зачем нам такая лизинговая компания? Зачем мы туда деньги закачали? Они валяются мёртвым грузом», — сказал Виктор Фёдоров.

Он считает необходимым приобретать для нужд республики воздушные суда малой авиации. По словам депутата, самолёт Cessna стоит 256 млн рублей, 40 млн из них можно вернуть в бюджет по федеральному постановлению, предусматривающему поддержку малой авиации в России.

«Но мы это не используем и гарантий не хотим давать», — констатировал депутат.

Он отметил необходимость открыть льготную кредитную линию для компаний малой авиации для приобретения, обновления и обслуживания судов.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Фёдоров также заявил, что люди, живущие на севере Якутии, подвергаются транспортному геноциду. По мнению народного избранника, деньги на организацию внутрирегиональных авиаперевозок в республике используются неэффективно.