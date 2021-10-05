Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Петербурге после тушения пожара в морском яхт-клубе нашли тело погибшего мужчины. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар

Пожар в Петроградском районе, на набережной Мартынова, 92, произошел во вторник, 5 октября, в 06:48 мск. На территории яхт-клуба горели две бытовки на площади 24 кв. метра. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Уже в 07:14 мск пожар был локализован.

«При разборе пожара обнаружен погибший», — уточнили в ведомстве.

Устанавливается причина пожара и обстоятельства смерти мужчины.