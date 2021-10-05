Джакарта, 5 октября 2021, 09:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул о трансформации современной системы обороны на церемонии празднования 76-й годовщины создания национальных вооруженных сил, сообщает Kompas.
«Перед лицом более широкого спектра угроз трансформация системы обороны должна и далее закладывать основу для формирования оборонного потенциала, соответствующего последним достижениям в военных технологиях», — заявил глава государства.
По словам Джоко Видодо, Индонезия должна перейти от политики расходов на оборону к политике долгосрочных инвестиций в оборону.
Президент призвал вооруженные силы Индонезии продолжать внедрять новейшие технологии внутри страны.
Как сообщало ИА REGNUM, церемония празднования 76-й годовщины создания национальных вооруженных сил Индонезии состоится у президентского дворца в Джакарте 5 октября 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия отпразднует 76-ю годовщину создания национальных вооруженных сил