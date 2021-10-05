Киев, 5 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Памятную монету «Иван Поддубный» в связи со 150-летием со дня рождения спортсмена, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе выпустил 5 октября в обращение Национальный банк Украины (НБУ). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба НБУ.

Иван Поддубный в молодости

Уточняется, что монета номиналом две гривны изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка) и выпущена тиражом 35 тыс.

При этом отмечается, что на лицевой стороне монеты в центре размещено изображение земного шара, вокруг него надписи «Украинский богатырь» и «Чемпион чемпионов», а по сторонам — стилизованные сцены борьбы. В то же время, на оборотной стороне монеты находится портрет Ивана Поддубного, указаны годы его жизни (1871−1949) и нанесена надпись «Украинский богатырь».

Отметим, Иван Поддубный родился в селе Богодуховка Золотоношского уезда Полтавской губернии (ныне — Чернобаевский район Черкасской области Украины) в 1871 году. Он обладал большим ростом, феноменальной силой и необычайной выносливостью и за 40 лет не проиграл ни одного чемпионата, получая поражения только в отдельных поединках.