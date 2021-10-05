Сантьяго, , 09:57 — REGNUM Группа чилийских оппозиционных депутатов намерена поднять вопрос об импичменте президента страны Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из «Досье Пандоры». Об этом сообщает радиостанция Bio Bio.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

По словам депутата от Коммунистической партии Чили Даниэля Нуньеса, данные досье указывают на «умышленную халатность», нарушающую законы и конституцию. Такое деяние заслуживает конституционного обвинения.

Депутаты от некоторых других оппозиционных партий также поддержали запуск процедуры импичмента.

По чилийским законам, сначала возможный импичмент должна обсудить депутатская комиссия из пяти человек. Затем вопрос выносят на рассмотрение Палаты депутатов, потом — Сената.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чили — один из фигурантов «Досье Пандоры». Это журналистское расследование международной группы ICIJ, опубликованное 3 октября. Информация из досье, касающаяся Пиньеры, связана с продажей в 2010 году рудника горнодобывающей компании Minera Dominga. Сделку стоимостью $152 млн провели через офшор на Британских Виргинских Островах.

Читайте также: Президент Чили опроверг причастность к офшорным схемам