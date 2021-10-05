Благовещенск, 5 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Жительница Благовещенска, преподаватель русского языка и литературы в школе №26 Светлана Булгакова выиграла квартиру. Для участия в специальном конкурсе для педагогов она подавала своё портфолио, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе мэрии города.

0Four Ключи от дома

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«У меня до сих пор трясутся руки, это было очень неожиданно. Я очень рада. Для участия в конкурсе я подавала портфолио со своими достижениями. Думаю, что одним из ключевых аргументов стала победа моей ученицы Дарьи Мельниковой в конкурсе «Большая Перемена», я была её наставником», — сказала Светлана Булгакова.

Конкурс «Квартира для молодого учителя» проводило местное отделение партии «Единая Россия». Ключи от жилья учителю вручили на торжественной поздравительной праздничной церемонии с участием представителей руководства города.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя педагогов региона с Днём учителя, губернатор Амурской области Василий Орлов отметил их большую преданность своему делу и неравнодушное отношение к ученикам. Он подчеркнул, что в Приамурье насчитывается более 30 педагогических династий, а три педагога имеют звание «Народный учитель Российской Федерации».