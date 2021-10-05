Тегеран, 5 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. 4 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахианвстретился и провел переговоры со своим армянским коллегой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи в иранской столице Хосейн Амирабдоллахян и глава МИД АрменииАрарат Мирзоянобсудили двусторонние отношения и региональные события.

Министр иностранных дел Армении прибыл с рабочим визитом в Тегеран для встречи с высокопоставленными иранскими официальными лицами. Двусторонние переговоры и обмен мнениями по наиболее важным вопросам региона включены в повестку двухдневной поездки Мирзояна в Иран.

Касаясь состоявшегося визита министра иностранных дел Армении в Тегеран, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил в своем еженедельном брифинге, что визит состоялся в соответствии с планом по расширению двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес.