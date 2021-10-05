Пхеньян, 5 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В августе 2021 года Китай поставил КНДР 11 745 баррелей или 1 410 тонн переработанной нефти. Соответствующая информация была опубликована на сайте комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, августовский показатель является самым большим за последние 13 месяцев.

Известно, что Пекин не сообщал СБ ООН о поставках переработанной нефти в КНДР с октября 2020 года по февраль 2021 года, однако в марте возобновил подачу отчётов.

В марте 2021 года Китай поставил КНДР 4893 барреля, в апреле — 92 барреля, в мае — 8050 баррелей, в июне — 10 725 баррелей, в июле — 2829 баррелей нефти.

С января по август общий объём поставок оценивается в 38 334 барреля, что на 1182 барреля больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем Россия не поставляла в КНДР переработанную нефть с октября 2020 года по июнь 2021 года. О поставках в июле и августе не сообщается, так как Москва не предоставила соответствующие данные в СБ ООН.