Москва, 5 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Правительство России утвердило постановление, позволяющее подать документы на включение в единый список коренных малочисленных народов. Об этом 5 октября сообщает сайт правительства.

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Приём документов проводится в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Ожидается, что создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот — в дальнейшем им не потребуется готовить пакет документов, подтверждающий национальную принадлежность.

Порядок, при котором уполномоченные органы будут получать необходимую информацию по этим вопросам с помощью межведомственного взаимодействия, начнёт работу с 7 февраля 2022 года. Составлением списка занимается Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Всего в России проживают более 300 тысяч представителей 47 коренных малочисленных народов, рассказали в правительстве. В основном они проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.