Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Власти Соединенных Штатов не намерены снимать санкции с Ирана до достижения договоренностей о перезапуске ядерной сделки. Об этом заявил журналистами высокопоставленный представитель Белого дома.

«Мы не сняли никаких санкций. Мы не будем платить авансом, и дали это ясно понять», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ситуация значительно деградировала после срыва договоренностей, предполагавших вывод Ирана из-под санкций в обмен на ограничение его ядерной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение по вопросу о возвращении Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий по его ядерной программе пока не принят, мяч находится на стороне Тегерана.

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